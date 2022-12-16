Внаслідок російського обстрілу Київщини пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, постраждали 3 особи, - ОВА

Російські загарбники завдали ракетного удару по Київщині та пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив глава ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок масованої атаки пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах області. На жаль, є троє постраждалих, одна людина у важкому стані. Усім надається необхідна допомога. На місцях працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування, щоб оцінити руйнування та якнайшвидше почати роботу з відновлення", - йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, наразі в області діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонує на генераторах.

"У деяких громадах є перебої зі зв’язком, водо- та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі, пріоритет – відновлення води та тепла", - додав очільник ОВА.

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