Внаслідок російського обстрілу Київщини пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, постраждали 3 особи, - ОВА
Про це повідомив глава ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок масованої атаки пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах області. На жаль, є троє постраждалих, одна людина у важкому стані. Усім надається необхідна допомога. На місцях працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування, щоб оцінити руйнування та якнайшвидше почати роботу з відновлення", - йдеться в повідомленні.
За словами Кулеби, наразі в області діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонує на генераторах.
"У деяких громадах є перебої зі зв’язком, водо- та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі, пріоритет – відновлення води та тепла", - додав очільник ОВА.