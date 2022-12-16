У Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні ракетоносій з "Калібрами"

В Чорному морі 16 грудня на бойовому чергуванні перебувають вісім російських кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – вісім ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - йдеться у повідомленні.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 29 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 17 суден, з них 4 судна рухались в напрямку протоки Босфор.

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