У Харкові планують почати підключати об’єкти до енергопостачання ближче до кінця п’ятниці, 16 грудня, - Синєгубов
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Наразі Харків та Харківська область повністю без електропостачання. Понад 1600 населених пунктів без електрики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.
Енергетики працюють над запуском. У першу чергу будемо запускати водо- та теплогенеруючі підприємства, далі - житловий фонд. Рано давати прогнози, але дуже сподіваємося, що до кінця дня вдасться почати запуск", - написав він.