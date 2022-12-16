Під час масштабної тривоги росіяни обстріляли прикордоння Сумщини артилерією, - ОВА

Під час масштабної повітряної тривоги 16 грудня російські війська обстріляли Сумську область з артилерії. У регіоні зафіксували 40 "прильотів".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час повітряної тривоги та ракетних ударів по всій Україні росіяни накрили вогнем прикордоння Сумської області: били з артилерії та мінометів", - йдеться в повідомленні

За словами Живицького, загалом зафіксовано близько 40 прильотів у Білопільській, Миколаївській (сільській), Середино-Будській, Хотинській громадах.

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