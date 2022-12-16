Росія вкрала понад 230 тисяч тонн нашої металопродукції, і ми змусимо її за це відповідати, – СЕО Метінвест

Російська Федерація почала красти металопродукцію Групи Метінвест Ахметова ще у 2014 році, коли окупувала Донбас, і продовжує це робити в Маріуполі, який було окуповано Росією, і де у компанії знаходяться два металургійні заводи-гіганти – Азовсталь та ММК ім. Ілліча. Проте компанія вже подала позов до міжнародного суду за крадіжку, і змусить РФ за все заплатити.

Про це заявив генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков у інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

"Ми підготували до відправлення понад 230 тисяч тонн металопродукції (у Маріуполі ,– Ред.), і її вкрали росіяни. Звісно, ми відстежуємо та документуємо всі ці випадки. Це є частиною нашої судової справи проти Російської Федерації після того, як ми подали позов до Європейського суду з прав людини у зв'язку з окупацією та руйнуванням наших заводів і крадіжкою продукції. Ми будемо судитися з ними до останньої копійки за шкоду, яку вони завдали компанії", - наголосив Риженков. Він підкреслив: наразі неможливо виключати імовірність того, що Європа купує сталь, викрадену з Маріуполя, адже росіяни продають її за підробними документами. "Ми не можемо повністю виключити таку імовірність. Кожен сталевий виріб має сертифікат, де зазначено, звідки він походить, але люди можуть мати підроблені документи. Тож це (купівля краденого металу, – Ред.) можливо.

Риженков наголосив: випадки крадіжок Росією різноманітних українських товарів були зафіксовані ще у 2014 році, під час окупації Донбасу. "Росія краде промислові товари з України не вперше. Це вже було у 2014, 2015 та 2016 роках. Вони крали з інших наших заводів на Донбасі, наприклад", - уточнив він. Як відомо, Росія цинічно краде з Маріуполя металопродукцію, яка була вироблена металургійними заводами компанії Метінвест - Авзосталь, ММКІ та Запоріжсталь. До Ростова вирушило мінімум три кораблі, навантажені металом: це ті крадіжки, про які Росія розповіла сама у федеральних новинах. Азовсталь, ММК ім. Ілліча та Запоріжсталь звернулися до своїх міжнародних партнерів та компаній-операторів морських портів з закликом не купувати продукцію сумнівного походження, а відразу повідомляти про це компанію Метінвест. Підприємства також надали докази, що свідчать про те, що російські військові та підконтрольні їм терористичні угруповання вивозять із порту продукцію. Такий грабіж є порушенням Римського статуту Міжнародного кримінального суду, за що передбачений трибунал.