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Болгарія схвалила угоду з Україною про поставки озброєння

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Болгарія схвалила угоду з Україною про поставки озброєння
Парламент Болгарії у п’ятницю, 16 грудня, проголосував за схвалення у другому й остаточному читанні Угоди між Болгарією та Україною про постачання Україні озброєнь, техніки та боєприпасів.

Про це повідомляє The Sofia Globe, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За" проголосували 166 депутатів, "проти" - 48.

Як повідомлялося, на минулому тижні депутати проголосували за затвердження переліку озброєнь, які будуть передані Україні.

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В.о. міністра оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не в змозі постачати важке озброєння, лише стрілецьку зброю та боєприпаси.

Стоянов зазначив, що список засекречений, оскільки містить інформацію про всі озброєння Болгарії.

За його словами, жодна країна не розкрила повної інформації про зброю, яку вона відправила в Україну.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    так... чим меньше галасу навколо цього, тим більший сюрприз для русні - це ж так зрозуміло!!!!
  • Evgeny N
    Набої та снаряди - то наче насіння: ось воно є, а тут оп - і вже нема. То ж тільки в Голівуді чи Болівуді 100 пострілів з револьвера без жодного перезаряджання
    Тож щира подяка за "насіння"!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    любого... чим меньше вихваляються що нададуть чи вже надали - тим краще
    "військову таємницю" начебто ще не відміняли...
    а білий шум для супроводу будь яких "дарунків" для русні тут не доречний
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