Після сьогоднішньої ракетної атаки може знадобитися більше часу для відновлення електропостачання, - "Укренерго"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".
Основною ціллю ракетної атаки Росії знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації. В результаті обстрілів у системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним.
"На жаль, є влучання. Найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи", - йдеться в повідомленні.
В Укренерго запевнили, що енергетики тримають ситуацію під контролем. Попри всі пошкодження та завдяки професійній роботі енергетиків в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц.
Наразі по всій території України діє режим аварійних відключень. Відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше, повідомив оператор. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди.