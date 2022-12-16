Новини • Агресія Росії проти України

Після сьогоднішньої ракетної атаки може знадобитися більше часу для відновлення електропостачання, - "Укренерго"

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Після сьогоднішньої ракетної атаки може знадобитися більше часу для відновлення електропостачання, - "Укренерго"
16 грудня Росія знову завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок 9 масованої атаки суттєво збільшився дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

Основною  ціллю ракетної атаки Росії знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації. В результаті обстрілів у системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним.

"На жаль, є влучання. Найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи", - йдеться в повідомленні.

В Укренерго запевнили, що енергетики тримають ситуацію під контролем. Попри всі пошкодження та завдяки професійній роботі енергетиків в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц.

Наразі по всій території України діє режим аварійних відключень. Відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше, повідомив оператор. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди.

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Топ коментарі

  • Panda Freeav
    Блін. от реально.
    Країна у стані війни, ворог підлий та підступний.
    перестаньте вже включати "арестовича" на всіх ланках.
    Можна хоч раз чесно сказати - тут і тут повна срака, тут ще не повна.
    А то тільки вчора лазили по каналам, розповідали як перейдуть на планові графіки, а сьогодні 15 ракет вивели всю країну з електропостачання.
    нафіга ви потрібні на каналах?
    кинули через месенджери потрібну інформацію і все.
    лазите заспокоюєте, там де це не треба, кірюшу водите по обєктам за ручку..
  • Panda Freeav
    слухай, ну ти як єврей. як в тому анекдоті - "пояснити" я і сам можу, мені б зрозуміти що відбувається.
    і почути не від "умних дять" а від компетентних і уповноважених осіб. а то розвелось експертів на кожному кроці, з ковіду на військових, тепер всі в енергетики подались.
    і взагалі читати навчись, і не говори до мене москальською.
    претензія, що "спеціально навчені люди", енергетики, грають в політику і з усіх усюд заспокоюють що у нас все нормально, справляємось.
    я не повірю політику, але коли це каже приміром енергетик, це заспокоює.
    ще якісь питання, ені квешнс?
  • Gp An
    Ни плита ни сетка не помогут к сожалению - ударная часть ракеты это сотни кг в тротиловом эквиваленте...нужна срочно дальнобойная ракетная система хоть наземного хоть воздушного базирования с дальностью как минимум 1000км (желательно 2000) - вот тогда атак точно станет меньше или они вообще прекратятся - теперешние химарс и точка с дальностью 80-100км не являются сильным аргументом...
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