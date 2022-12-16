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Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві

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Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві
У Києві в п’ятницю, 16 грудня, почали монтувати головну новорічну ялинку. Вона буде стояти на Софійській площі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Факти ICTV". Коли відбудеться офіційна церемонія відкриття, поки не відомо.

"А ви вже знаєте, де буде головна Новорічна ялинка України? Під захистом Богдана Хмельницького!", – йдеться в повідомлені.

На опублікованому відео можна побачити, що робітники почали монтувати каркас майбутньої ялинки на Софійській площі. Скільки знадобиться часу для встановлення дерева та прикрашання, поки не відомо.

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Нагадаємо, цьогоріч ялинка в центрі столиці буде втричі меншою, ніж рік тому. Її прикрашатимуть енергозберігальні гірлянди, а також поруч вона матиме точки для підзарядки телефонів. Варто зазначити, що у Києві встановлять кілька новорічних ялинок, зокрема, на Софійській площі. Проте масових заходів та концертних програм цього року проводити не будуть.

Раніше на сайті Київської міської ради з'явився електронний документ з пропозицією не встановлювати головну новорічну ялинку в столиці, який менш ніж за добу набрав необхідну кількість голосів. Варто зазначити, що пізніше на сайті Київради з'явилася петиція із закликом встановити у столиці головну новорічну ялинку. У ній попросили владу міста не дати Росії жодного шансу вкрасти в українців Різдво та Новий рік.

Нагадаємо, у Києві в четвер, 15 грудня, офіційно відкрились ялинкові базари. Ціни на натуральні дерева місцями сягають 2 тисяч гривень.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    підтримую встановлення ялинки у Києві і у всіх містах У.країниі хтоб там що не казав..
    так війна,але життя продовжуться,Українці одружуються,святкують дні народження,народжують нових маленьких бандерівців,донатять на ЗСУ і інкол навіть сидять у барах ти п'ють по сто грам...
    не дамо ворогу зупинити життя,тоді навіщо це все,навіщо супротив якщо не для тгого щоб продовжувати жити та мати хоч якісь радощі життя!!!
    З Наступаючим Незламні Українці,я вірю що наступного року буде наша Перемога!!!!Слава ЗСУ та Слава Україні!!
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Знову цей баян.
    Спитай в бійців на передовій, чи хочуть вони, що їхні діти відсвяткували Новий рік з ялинкою.
    Я питав своїх знайомих в одній бригаді, що зараз під Бахмутом.
    100% відповіло, що хочуть.
    Якщо нема знайомих на фронті, то взагалі не коментуй...
  • Vladik 17aa7e06
    Отдых и психологическая разгрузка крайне необходимы. И работникам тыла, и воинам. Кто в эту секунду сидит в окопе под обстрел, будет скорее рад тому, что его семья отдыхает около елки, а не сидит и не думает о нем без перерыва, уничтожая свою нервную систему без всякой пользы и вообще имея неработоспособное состояние.
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