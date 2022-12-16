Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві

У Києві в п’ятницю, 16 грудня, почали монтувати головну новорічну ялинку. Вона буде стояти на Софійській площі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Факти ICTV". Коли відбудеться офіційна церемонія відкриття, поки не відомо.

"А ви вже знаєте, де буде головна Новорічна ялинка України? Під захистом Богдана Хмельницького!", – йдеться в повідомлені.

На опублікованому відео можна побачити, що робітники почали монтувати каркас майбутньої ялинки на Софійській площі. Скільки знадобиться часу для встановлення дерева та прикрашання, поки не відомо.

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Нагадаємо, цьогоріч ялинка в центрі столиці буде втричі меншою, ніж рік тому. Її прикрашатимуть енергозберігальні гірлянди, а також поруч вона матиме точки для підзарядки телефонів. Варто зазначити, що у Києві встановлять кілька новорічних ялинок, зокрема, на Софійській площі. Проте масових заходів та концертних програм цього року проводити не будуть.

Раніше на сайті Київської міської ради з'явився електронний документ з пропозицією не встановлювати головну новорічну ялинку в столиці, який менш ніж за добу набрав необхідну кількість голосів. Варто зазначити, що пізніше на сайті Київради з'явилася петиція із закликом встановити у столиці головну новорічну ялинку. У ній попросили владу міста не дати Росії жодного шансу вкрасти в українців Різдво та Новий рік.

Нагадаємо, у Києві в четвер, 15 грудня, офіційно відкрились ялинкові базари. Ціни на натуральні дерева місцями сягають 2 тисяч гривень.