Чернігівські депутати заявляють про тиск: співробітників міськради звинувачують у державній зраді за придбання трансформатора на випадок блекауту

Співробітників Чернігівської міської ради звинувачують у державній зраді та диверсії за те, що придбали трансформатор для порятунку міста від можливого блекауту.

Про це повідомив секретар міськради Чернігова Олександр Ломако у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Коротко про новий виток абсурду у відношенні Міста-героя Чернігова. В липні 2022 року міською радою Чернігова були виділені кошти на придбання життєво важливого для міста Чернігів трансформатора ТДТН-40000/110-У1 вартістю 54 млн грн. Правоохоронці вирішили перевірити закупівлю. Претензій у них не виникло. Але натомість в реєстрі судових рішень з’явилася ухвала Шевченківського районного суду м. Києва, що за наслідками закупівлі трансформатора фігурантами кримінальної справи за ст. 111 ККУ (державна зрада!) та ст. 113 ККУ (диверсія!) визначили голову фонду комунального майна Чернігівської міської ради та інших співробітників міськради. І це відбувається в той час, коли Президент України регулярно звертається до місцевої влади проактивно боротися з наслідками ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури країни, щоб не допустити блекауту", - заявив Ломако.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мери, які зараз сидять і мовчать, потім будуть просто сидіти, - Атрошенко розповів подробиці про конфлікт з чиновниками

Він зазначив, що з перших днів широкомасштабного вторгнення Чернігів піддавався нещадним російським бомбардуванням, в місті дуже суттєво постраждала критична інфраструктура. На кілька тижнів Чернігів повністю залишився без постачання електрики, води та тепла. Відразу після зняття блокади міська влада почала активно відновлювати інфраструктуру, щоб встигнути до опалювального сезону забезпечити містян необхідними послугами. Тоді і був придбаний зазначений трансформатор.

"Зараз завдання місцевої влади зробити все можливе в рамках наших повноважень, щоб не залишити свої громади без світла. Але коли за відновлення критичної інфраструктури отримуєш звинувачення в держзраді та диверсії, це виходить за межі мого розуміння. Місто Чернігів заздалегідь подбало та закупило відповідне обладнання. І тепер виникає закономірне питання. Якщо за порятунок Чернігова від блекауту - держзрада, то за проведений опалювальний сезон – довічне?" - зазначив Ломако.

Раніше рішенням Яворівського районного суду Львівської області мер Чернігова Владислав Атрошенко був відсторонений на рік від посади за те, що на початку широкомасштабного російського вторгнення вивіз сім’ю з-під обстрілів на службовому авто. Це рішення викликало у суспільстві широкий резонанс. Юристи, Рух "Чесно", Асоціація міст України, Комітет виборців України та багато інших організацій назвали це рішення політичним тиском на мерів та наступом на місцеве самоврядування.