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На Вінниччині можливі підтоплення населених пунктів уздовж Дністра

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На Вінниччині можливі підтоплення населених пунктів уздовж Дністра
На Вінниччині внаслідок екстрених скидів води із Дністровської ГЕС можливі підтоплення окремих населених пунктів вздовж Дністра.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"За даними УкрГідрометцентру, 16-17 грудня в результаті екстрених скидів води із Дністровської ГЕС, рівень води р. Дністер у створі поста Могилів-Подільський може досягти небезпечних відміток початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки, господарських об’єктів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що можливі підтоплення у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль та окремих населених пунктів у Вінницькій області.

Оголошено другий рівень небезпеки - помаранчевий.

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