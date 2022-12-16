У Чорному морі залишається ракетоносій РФ із "Калібрами" на борту, - ОК "Південь"

У Чорному морі ще залишається ракетоносій з "Калібрами" на борту, тому треба всім бути уважними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На даний момент залишається в морі той самий ракетоносій, якій був застосований і який випустив щонайменше 5 ракет типу "Калібр". Ми знаємо, що у його спорядженні було 8 ракет і цілком ймовірно він ще готовий (до пуску. - Ред). Крім того, цілком ймовірно виведення інших ракетоносіїв у дуже короткий термін", - сказала Гуменюк.

Вона також зауважила, що треба пам'ятати і про дрони ударного типу, які можуть направити як посилення результату атаки, яка була проведена. Така тактика вже фіксувалась, додала керівниця пресцентру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія сьогоднішнім обстрілом роззосередженими силами намагалася виснажити українську ППО, - ОП "Південь"

Гуменюк уточнила, що в Чорне море був виведений на чергування ракетоносій, якого зранку не було. "По Півдню безпосередньо було відпрацьовано ППО 11 ракет: це 6 - над Вінниччиною, 2 - над Миколаївщиною, 3 - над Херсонщиною. Загалом 5 ракет типу "Калібр" було випущено з моря. Решта повітряного базування", - зазначила Гуменюк.