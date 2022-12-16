У деокупованій Снігурівці виявили черговий склад з російськими боєприпасами

У місті Снігурівка, що на Миколаївщині, 16 грудня виявили черговий склад з російськими боєприпасами. Їх передали одному з підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітниками контррозвідки СБУ, у взаємодії з ДФТГ м. Новий Буг та м. Снігурівка, вчергове виявлено місцезнаходження складу ворожих боєприпасів, що був розташований поблизу м. Снігурівка", - йдеться в повідомленні.

Вилучені боєприпаси передали одному з підрозділів ЗСУ.

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