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Новий пакет військової допомоги Україні міститиме додаткові ППО, - Білий дім

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Новий пакет військової допомоги Україні міститиме додаткові ППО, - Білий дім
Адміністрація США оголосила про намір відправити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У п’ятницю, 16 грудня, Білий дім заявив, що наступний безпековий пакет допомоги для України незабаром буде оголошений. Крім того, очікується, що він включатиме більше засобів протиповітряної оборони для країни.

"Гадаю, можна очікувати у цьому пакеті додаткові можливості протиповітряної оборони", - підкреслив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Топ коментарі

  • FT FT
    Самое лучшее ППО то которое уничтожает вражеские ракеты еще на аеродромах базирования и складах
  • Ольга Мотиватор
    ППО потрібна нам як воздух, але не меньш потрібні танки , гаубиці та ракети на середню та велику дальність. Ми повині крім захисту свого неба ще наносити удари по оркам і на землі. Залужний чітко в своєму інтервью обозначив необхідну кількість зброі. А наші партнери все ще бояться як вогня ескалаціі
  • Олег Квиташ
    ППО це добре, але це не вирішує проблему обстрілів. Тільки знищення пускових установок дасть спокій Україні.
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