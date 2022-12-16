США можуть надати Україні нову зброю через побоювання повторного наступу РФ, - Politico

За даними видання Politico, США розглядають можливість розширення своєї військової підтримки України через побоювання Києва про нову спробу Росії захопити столицю в січні 2023 року. На додаток до остаточного доопрацювання планів по відправці системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація Байдена також розглядає можливість відправки інших озброєнь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Мова може йти, зокрема, про комплекти боєприпасів для прямого наведення, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні" бомби, а також про наземні бомби малого діаметра, які значно збільшать дальність удару.

Пентагон у четвер також оголосив, що розширює підготовку українських військових на базі США в Німеччині.

Politico нагадує, що в четвер вранці міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі поінформували членів Палати представників про ситуацію в Україні. Вони обговорювали відправку систем Patriot в Україну, але сказали, що рішення ще не затверджено.

Представники Пентагону і Ради національної безпеки США від коментарів відмовилися.

За словами одного з джерел Politico, серед розглянутих варіантів - передача Україні ракетної батареї Patriot версії Advanced Capability-3, призначеної для перехоплення балістичних ракет. Інший варіант - укласти контракт з Raytheon Technologies на створення нових систем з нуля, але це може зайняти роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден погодить передання Україні систем Patriot, - The Washington Post

Одна з проблем, яку вирішують офіційні особи, - це навчання українських солдатів роботі зі складною системою. Для експлуатації та обслуговування однієї батареї Patriot може знадобитися до 90 військовослужбовців, а відповідна підготовка займає місяці, пише видання. Помічник конгресмена повідомив, що Пентагон ще не відповів на питання законодавців щодо навчання, у тому числі про те, де воно буде проходити.

Системи Patriot можуть стати одним із найсучасніших видів зброї, надісланих США з початку війни, і допоможуть Києву відбити удари російських літаків і ракет. Але українська сторона також запитує нову зброю більшої дальності, щоб мати можливість проводити контратаки на території Росії.

Хоча США відмовилися надати ATACMS із радіусом дії майже 300 км, офіційні особи розглядали можливість відправки запропонованих компанією Boeing бомб малого діаметру наземного базування, радіус дії яких становить приблизно 150 кілометрів.

За словами однієї з офіційних осіб США, американські чиновники в Європі за останні два тижні обговорювали таку передачу, включаючи можливі наслідки, із союзниками в таких країнах, як Велика Британія і Німеччина.

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За словами одного американського чиновника, офіційні особи також обговорюють відправку комплектів боєприпасів для прямої атаки. Українські літаки МіГ радянської епохи не обладнані комплектом розумних бомб, але українські сили можуть їх модифікувати — подібно до того, як вони пристосували свої літаки для розміщення протирадіолокаційних ракет.

"У той час, як плани США по відправці Patriot можуть сигналізувати про важливий поворотний момент у підтримці України адміністрацією Байдена, триваючі коливання США та інших союзників щодо відправки боєприпасів великої дальності викликають питання про те, чи зможуть українці зробити які-небудь значущі дії з просування на полі бою в найближчі тижні", - пише Politico.