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Резніков подякував Німеччині за системи ППО IRIS-T: "Сьогодні був вогонь!"

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Резніков подякував Німеччині за системи ППО IRIS-T: "Сьогодні був вогонь!"
Скільки ракет не випустили б російські терористи, Україну їм не залякати.

Про це написав у Twitter міністр оборони Олексій Резніков, натякнувши при цьому на заслуги німецької системи ППО IRIS-T, передає Цензор.НЕТ.

"Скільки б одіозних ракет не випустили російські терористи, нас не злякати і не залякати. ЗСУ знають, як захистити наше небо. Дякуємо міністру оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за нові можливості України. Сьогодні був вогонь!" – написав Резніков.

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До запису він приєднав фотографію квітки ірису за підписом "Німецький IRIS-T – Майстерність української армії".

Резніков подякував Німеччині за системи ППО IRIS-T: Сьогодні був вогонь! 01

Топ коментарі

  • Zalet
    Да уж, немцы знают толк в оружии.
    Все что сп...здила СССР с Германии, все технологии, были созданы немецкими инженерами.
  • SlavaGeroyam
    и швейные машинки скиздили и вывезли...
  • Павел Иващенко
    Дякуемо Нiмеччинi!
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