Резніков подякував Німеччині за системи ППО IRIS-T: "Сьогодні був вогонь!"
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Скільки ракет не випустили б російські терористи, Україну їм не залякати.
Про це написав у Twitter міністр оборони Олексій Резніков, натякнувши при цьому на заслуги німецької системи ППО IRIS-T, передає Цензор.НЕТ.
"Скільки б одіозних ракет не випустили російські терористи, нас не злякати і не залякати. ЗСУ знають, як захистити наше небо. Дякуємо міністру оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за нові можливості України. Сьогодні був вогонь!" – написав Резніков.
До запису він приєднав фотографію квітки ірису за підписом "Німецький IRIS-T – Майстерність української армії".