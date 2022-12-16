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Для проходження зими Україні потрібно 17 тис. великих та промислових генераторів, - Шмигаль

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Для проходження зими Україні потрібно 17 тис. великих та промислових генераторів, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що для проходження зимового сезону до країни потрібно завезти 17 тис. великих та промислових генераторних установок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тис. малопотужних генераторів. Але для проходження зими нам потрібно ще майже 17 тисяч великих та промислових генераторних установок", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

З огляду на це прем'єр висловив сподівання, що частину цих потреб зможуть закрити країни-партнери.

Також читайте: Німеччина надасть Україні 470 генераторів вартістю 19,5 млн євро

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    під асфальтом пошукай.. там багато чого
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Нам треба було нормальну владу три роки назад вибрати, а не оце непорозуміння, з крадіїв трандунів, та зрадників!
  • Прощай немытая раССея
    Ну....на такой должности надо хоть какие-то мозги иметь, тем более во время такой войны....
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