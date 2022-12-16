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Унаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі травмовано 13 людей, 3 - загинуло. ФОТОрепортаж

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Унаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі травмовано 13 людей, 3 - загинуло. ФОТОрепортаж
Унаслідок російського ракетного удару по будинку в Кривому Розі загинула 64-річна жінка і молоде подружжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник ОВА Валентин Резніченко.

"Російська атака обірвала три життя. Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син.

Тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей - всі вони у лікарні. 7-річна дівчинка важка", - ідеться в повідомленні.

Рятувально-пошукові роботи ще тривають.

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Унаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі травмовано 13 людей, 3 - загинуло 01
Унаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі травмовано 13 людей, 3 - загинуло 02
Унаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі травмовано 13 людей, 3 - загинуло 03
Унаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі травмовано 13 людей, 3 - загинуло 04

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    "Ашвабодітєлі" хренові. Методи і дії терористів. Чисто "православні вітязі" з ракетами, які передала Україна "гаранту" захисту їх суверенітету і цілісності.
  • Саша Пончик
    Кацапы конченные твари. Сами не живут и другим не дают. Карма не загорами.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    жили)))... думаю з лютого ( а мо і раніше) живуть вони десь далеко і там де не стріляють...
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