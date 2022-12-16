Унаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі травмовано 13 людей, 3 - загинуло. ФОТОрепортаж
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Унаслідок російського ракетного удару по будинку в Кривому Розі загинула 64-річна жінка і молоде подружжя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник ОВА Валентин Резніченко.
"Російська атака обірвала три життя. Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син.
Тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей - всі вони у лікарні. 7-річна дівчинка важка", - ідеться в повідомленні.
Рятувально-пошукові роботи ще тривають.