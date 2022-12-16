ЄС заборонив своїм громадянам обіймати керівні посади у будь-яких контрольованих державою структурах у РФ

Єврокомісія в рамках дев’ятого пакета санкцій, введених проти РФ у відповідь на продовження воєнної агресії проти України, розширила заборону громадянам ЄС обіймати керівні посади в будь-яких підконтрольних державі юридичних особах у Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відтепер громадянам Євросоюзу буде заборонено обіймати будь-які посади в органах управління усіх юросіб, структурах чи органах у Росії, які належать або підконтрольні державі", - повідомляється в документі, поширеному Радою ЄС.

Крім того, ЄС у рамках санкцій заборонив європейським компаніям "надавати в Росії послуги в сфері реклами, дослідження ринку, опитувань громадської думки, тестування продукції, технічних інспекцій у РФ".

У восьмому пакеті санкцій, ухваленому восени 2022 року, громадянам ЄС заборонялося обіймати керівні посади лише в деяких російських компаніях. Тоді до списку компаній, на які поширювалося це обмеження, були включені ОПК "Оборонпром", Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК), "Уралвагонзавод", "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нафта", "Алмаз-Антей" та інші. При цьому, згідно з документом, передбачалася й низка винятків із нового правила.

Читайте також: Євросоюз погодив 9-й пакет санкцій проти Росії