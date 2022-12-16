У частині Харкова та семи громадах області частково відновлено подачу електроенергії
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Частково Зміївська, Ізюмська, Богодухівська, Лозівська, Балаклійська, Нововодолазька, Краснокутська громади вже зі світлом. Почали заживляти частково і Харків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Частково Зміївська, Ізюмська, Богодухівська, Лозівська, Балаклійська, Нововодолазька, Краснокутська громади вже зі світлом. Почали заживляти частково і Харків", - уточнив голова ОВА.
Синєгубов відзначив самозатверджену роботу енергетиків.
"Наші енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше подати енергію всім жителям, які через російські обстріли залишилися без світла", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки сьогодні, 16 грудня, Харківська область була повністю знеструмлена.