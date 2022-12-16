На Полтавщині відновлено електро-, тепло- і водопостачання, – ОВА
1 70714
У Полтавській області відновлено електро-, тепло- та водопостачання.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наразі на Полтавщині поновлено водопостачання, теплопостачання та електропостачання. Все забезпечено, працюють графіки погодинних відключень. Тобто ми повернулися до того стану, який у нас був зранку", - заявив Лунін.
За словами голови ОВА, загалом в області ракетних ударів не було, успішно спрацювала протиповітряна оборона.
"Залізничне сполучення постраждало, була затримка руху поїздів три години, але вже все відновлено, все нормально працює", - зазначив чиновник.