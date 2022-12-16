Мер Чернігова Атрошенко заявив, що за ним стежать

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що за ним стежать, і звернувся з заявою про це в СБУ та в поліцію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Звернувся з заявою до СБУ та ГУНП в Чернігівській області. Вважаю, що за мною відбувається постійне, неправомірне стеження", - заявив Атрошенко.

Він також додав фото своєї заяви в поліцію та Службу безпеки.

"Сьогодні, близько 14 год.20 хв. я зафіксував факт стеження за моїм будинком двома кремезними чоловіками, одягненими у шкіряні куртки та чорні в’язані шапки, спортивної статури. Один з чоловіків фотографував на мобільний телефон мій будинок з парку ім. Богдана Хмельницького зі сторони вул. Мстиславська. Вважаю, що за мною відбувається постійне, неправомірне стеження", - написав Атрошенко.

Мер Чернігова наголосив у заяві, що фотографування цивільних об’єктів в умовах воєнного стану є неприпустимим.

Він просить правоохоронні органи перевірити факти, викладені в його заяві, та поінформувати його про результати.

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Раніше повідомлялося, що Яворівський райсуд Львівської області відсторонив мера Чернігова Владислава Атрошенка від посади за те, що на початку війни він вивіз сім’ю з-під обстрілів на службовому авто. Рух "Чесно", Асоціація міст України, Комітет виборців України, юристи та інші експерти назвали це політичним тиском на мерів та наступом на місцеве самоврядування.