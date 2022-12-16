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Мер Чернігова Атрошенко заявив, що за ним стежать

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Мер Чернігова Атрошенко заявив, що за ним стежать
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що за ним стежать, і звернувся з заявою про це в СБУ та в поліцію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Звернувся з заявою до СБУ та ГУНП в Чернігівській області. Вважаю, що за мною відбувається постійне, неправомірне стеження", - заявив Атрошенко.

Він також додав фото своєї заяви в поліцію та Службу безпеки.

"Сьогодні, близько 14 год.20 хв. я зафіксував факт стеження за моїм будинком двома кремезними чоловіками, одягненими у шкіряні куртки та чорні в’язані шапки, спортивної статури. Один з чоловіків фотографував на мобільний телефон мій будинок з парку ім. Богдана Хмельницького зі сторони вул. Мстиславська. Вважаю, що за мною відбувається постійне, неправомірне стеження", - написав Атрошенко.

Мер Чернігова наголосив у заяві, що фотографування цивільних об’єктів в умовах воєнного стану є неприпустимим.

Він просить правоохоронні органи перевірити факти, викладені в його заяві, та поінформувати його про результати.

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Раніше повідомлялося, що Яворівський райсуд Львівської області відсторонив мера Чернігова Владислава Атрошенка від посади за те, що на початку війни він вивіз сім’ю з-під обстрілів на службовому авто. Рух "Чесно", Асоціація міст України, Комітет виборців України, юристи та інші експерти назвали це політичним тиском на мерів та наступом на місцеве самоврядування.

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Топ коментарі

  • Шура Семенец da04bec8
    Ну он в отличие от некоторых не сбежал и не бросил блокадный город.
    И, насколько я знаю, в Чернигове он пользуется поддержкой.
    Никто кроме черниговчан не должен решать, быть ему мером или нет.
  • НБ
    А от здав би Чернігів, як зробили в Херсоні, то відкривав би ногою двері в адмінстації зє і братався б з єрмаком.
  • Olga Mansika
    Його обрали люди,і не пліснявій шоблі його знімати.Особливо,коли існує загроза повторного наступу кацапні на Київ.Чернігів це північний форпост Києва,і він показав це цілому світу,не впав,не здався під бомбами,без тепла,їжі,води,ліків затримав просування мокші на столицю.Атрошенко в той час був з жителями міста,не лишив їх в той дуже тяжкий час.Багато мерів так вчинили?Ні.То чи не це основна причина переслідувань зеленими ?Не здав місто,не втік,намагався щось робити в обхід ОПи.
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