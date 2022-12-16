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"Укренерго" повідомило про припинення дії надзвичайної ситуації в енергосистемі України

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"Укренерго" повідомило про припинення дії надзвичайної ситуації в енергосистемі України
НЕК "Укренерго" повідомило про припинення дії надзвичайна ситуація в Об’єднаній енергосистемі України, що була оголошена через російську ракетну атаку 16 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у п'ятницю вранці внаслідок масованого ракетного обстрілу електроенергетичної інфраструктури України з боку РФ сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з кодексом системи передачі, втрата понад 50% споживання ОЕС України визначає настання режиму системної аварії (blackout). З огляду на це "Укренерго", згідно з правилами ринку, повідомила про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 9:00 16 грудня.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • Andry Moon
    Я прям бачу скабєєву з повною пастю гівна на вечірнім Геббельс-шоу - атключілі Украінє свєт, уря.
    А тепер треба ковтать.
  • Виктор Павлов 986ba9d7
    И свитло уже есть и даже горяча вода..Слава Украине!
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