Упродовж тижня морпіхи знищили 39 окупантів, 1 танк, 4 БМП, 2 БПЛА та 3 сховища з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"За уточненими даними в період з 09.12.2022 по 15.12.2022 наші воїни знищили: особового складу – 39 окупантів, танків – 1,БМП - 4, САУ – 1, причепної артилерії – 3, ЗРК – 1, АТТ – 6, БПЛА – 2, а також 3 сховища з боєприпасами", - ідеться в повідомленні.





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