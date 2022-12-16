Німеччина дає ще 100 млн євро Фонду підтримки енергетики України

Німеччина надала ще 100 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України на закупівлю обладнання для відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці посольства Німеччини в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"#МиРазом. Сьогодні відбулася чергова масована атака Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Міжнародні партнери та Німеччина стоять пліч-о-пліч з Україною в ці темні години. Міністерство економіки Німеччини відповідає на заклик, надаючи додаткові 100 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, до кінця року Фонд енергетичної підтримки України отримає 130 млн євро від Німеччини на нагальні потреби українських енергетичних компаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніков подякував Німеччині за системи ППО IRIS-T: "Сьогодні був вогонь!"

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, цей внесок надзвичайно вчасний, адже знову відбувся масований обстріл енергосистеми.

"Ми докладаємо максимальні зусилля для відновлення стабільної роботи і потребуємо підтримки з боку міжнародних партнерів", - зазначив він .

Галущенко наголосив, що кошти від німецького міністерства відіграють суттєву роль для закупівлі необхідного обладнання, матеріалів, запчастин для відновлення української енергоінфраструктури, яка понад два місяці щоденно страждає від прицільних російських обстрілів.