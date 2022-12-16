Сунак доручив провести аудит допомоги Україні: просить оцінити прогрес війни, в його уряді побоюються сповільнення підтримки Києва, - BBC

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розпорядився здійснити аудит, що оцінить вплив британської військової допомоги на хід повномасштабної війни в Україні.

Про це високопоставлене джерело в британськрому уряді розповіло BBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Аудит передбачає, що в уряді на основі наявних даних Сунаку підготують звіт із оцінкою того, як розвиваються події у війні в Україні та яке значення має військова допомога Лондона Києву. "Йдеться про те, щоб подивитися, що ми вклали і що ми отримали на виході", – пояснює джерело.

В уряді Британії вважають, що такий обережний підхід прем’єра до підтримки України може завадити збільшенню військової допомоги України у, як стверджується, вирішальний момент на полі бою.

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За оцінками британських посадовців, наразі й Україна, і Росія перебувають у глухому куті, і єдиний спосіб для однієї зі сторін досягти переваги – суттєве збільшення постачання зброї. Тоді як Росія фактично вичерпала свої запаси, Україна може поповнити їх – та лише за допомогою США і ключових держав Європи на чолі з Британією.

Співрозмовник BBC побоюється, що через аудит Сунак у дечому переймає підхід президента США Джо Байдена, який намагається уникнути провокування більш масштабного конфлікту через надання Україні певної зброї.

"Ми посилили рішучість США на всіх рівнях – це був тиск з нашого боку, але завжди дружній. Ми не хочемо, щоб Ріші посилював обережність Байдена. Ми хочемо, щоб він наполягав так, як це робив Борис (Джонсон)", – додає він.

Джерело видання каже, що президент України Володимир Зеленський у курсі намірів прем’єра Британії та заохочує його зберігати сильну військову підтримку його країни.

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"Президент Зеленський відчув, що відбувається. Тому він розмовляв із Ріші. Він намагається надихнути його, кажучи, що Велика Британія – великий визволитель, великий боєць, ми потребуємо вас ", – сказав співрозмовник BBC.