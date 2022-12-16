Байден натякнув на новини про системи Patriot для України: "Ви все почуєте за кілька хвилин"

Президент США Джо Байден зробив оголошення щодо можливих постачань систем протиповітряної оборони Patriot до України.

Про це повідомив репортер CNN Дональд Джудд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, він запитав Байдена перед посадкою на президентський літак, чи збирається той відправити Україні ракетні комплекси Patriot.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Греція готова надати Україні С-300, якщо США розмістять ЗРК Patriot на Криті, - міністр оборони Панайотопулос

"Ви все почуєте за кілька хвилин", - процитував він президента США.

Подробиць на даний момент не наводиться.