Байден натякнув на новини про системи Patriot для України: "Ви все почуєте за кілька хвилин"
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Президент США Джо Байден зробив оголошення щодо можливих постачань систем протиповітряної оборони Patriot до України.
Про це повідомив репортер CNN Дональд Джудд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, він запитав Байдена перед посадкою на президентський літак, чи збирається той відправити Україні ракетні комплекси Patriot.
"Ви все почуєте за кілька хвилин", - процитував він президента США.
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