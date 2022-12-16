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Байден натякнув на новини про системи Patriot для України: "Ви все почуєте за кілька хвилин"

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Байден натякнув на новини про системи Patriot для України: "Ви все почуєте за кілька хвилин"
Президент США Джо Байден зробив оголошення щодо можливих постачань систем протиповітряної оборони Patriot до України.

Про це повідомив репортер CNN Дональд Джудд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, він запитав Байдена перед посадкою на президентський літак, чи збирається той відправити Україні ракетні комплекси Patriot.

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"Ви все почуєте за кілька хвилин", - процитував він президента США.

Подробиць на даний момент не наводиться.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Heviak
    Хо-хо-хо! Американські передріздвяні подаруночки..
  • Trevo Trow
    Я чекаю вже 7 хвилин.
  • олег дулик
    Ждьот Севастополь ждьот камчатка ждьот кронштадт.
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