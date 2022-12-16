Через дезінформацію про війну в Україні в Молдові тимчасово позбавлять ліцензії шість телеканалів
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Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови в п’ятницю ухвалила рішення про тимчасове позбавлення ліцензії на мовлення шести телеканалів у зв’язку з "некоректною інформацією" про війну в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в пресрелізі уряду Молдови.
Йдеться про молдовські телеканали TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, а також молдовські версії російських телеканалів NTV Moldova та RTR Moldova.
У висновку комісії з надзвичайних ситуацій вказано, що рішення про призупинення мовлення шести телеканалів "ухвалили на підставі звітів Ради з питань телебачення і радіо щодо порушення Кодексу телебачення і радіо, включно із санкціями за розповсюдження некоректної інформації під час висвітлення подій у країні та війни в Україні".
Рішення про позбавлення ліцензії каналів буде діяти на час надзвичайного стану в Молдові.