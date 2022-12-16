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Через дезінформацію про війну в Україні в Молдові тимчасово позбавлять ліцензії шість телеканалів

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Через дезінформацію про війну в Україні в Молдові тимчасово позбавлять ліцензії шість телеканалів
Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови в п’ятницю ухвалила рішення про тимчасове позбавлення ліцензії на мовлення шести телеканалів у зв’язку з "некоректною інформацією" про війну в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в пресрелізі уряду Молдови.

Йдеться про молдовські телеканали TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, а також молдовські версії російських телеканалів NTV Moldova та RTR Moldova.

У висновку комісії з надзвичайних ситуацій вказано, що рішення про призупинення мовлення шести телеканалів "ухвалили на підставі звітів Ради з питань телебачення і радіо щодо порушення Кодексу телебачення і радіо, включно із санкціями за розповсюдження некоректної інформації під час висвітлення подій у країні та війни в Україні".

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Рішення про позбавлення ліцензії каналів буде діяти на час надзвичайного стану в Молдові.

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Топ коментарі

  • Роман Кокоровець
    це велика перемога для маленької Молдови закрито ШІСТЬ кацапських смітників !
  • Voc Vox
  • Vlad Isaia
    Взагалі-то у Молдови унікальна ситуація, про яку Україна може лише помріяти. У них відкритий найкоротший шлях щоб стати членами НАТО та Європейського Союзу. Достатньо прийняти рішення про об'єднання зі своїми братами за р. Прут у яких одна мова та одна історія. І столиця колишнього молдавського князівства знаходиться на території Румунії. Ставши складовою частиною Румунії Молдова автоматично отримує бонус - членство в НАТО та ЄС. Українці, які були розділені до першої світової війни та перебували одні під владою російської імперії, а інші в складі австро-угорської імперії, як тільки випала нагода, найперше що зробили в 1918 році це Акт Злуки, об'єднавши УНР та ЗУНР. На жаль в Молдові рашистська пропаганда не дозволяє населенню побачити очевидне, і найкраще на мою думку рішення, возз'єднатися з Румунією.
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