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У Повітряних силах розповіли, скільки часу потрібно, щоб освоїти Patriot: На IRIS-T і NASAMS знадобилося кілька тижнів. Вони вже б’ють ворога зі стовідсотковою бойовою віддачею

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У Повітряних силах розповіли, скільки часу потрібно, щоб освоїти Patriot: На IRIS-T і NASAMS знадобилося кілька тижнів. Вони вже б’ють ворога зі стовідсотковою бойовою віддачею
Українські військовослужбовці за кілька тижнів освоїли управління системами протиповітряної оборони IRIS-T та NASAMS.

Так відповів на запитання щодо необхідного терміну навчання фахівців для використання системи ППО Patriot спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналістка запитала, скільки часу потрібно українським військовослужбовцям на освоєння системи ППО Patriot, якщо стандартне навчання персоналу для її обслуговування складає близько дев'яти місяців.

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"Я не хотів би анонсувати якесь навчання – йде воно чи ні, чи має сенс взагалі говорити про це. Не повинна ця інформація потрапляти у ворожі вуха. Я вам скажу на прикладі IRIS-T і NASAMS. Це сучасні комплекси, які вже ефективно б'ють ворога, фактично зі стовідсотковою бойовою віддачею. На ці комплекси знадобилося кілька тижнів, щоб наші фахівці пройшли відповідне навчання. Це не просто люди йдуть з нуля навчатися на ці комплекси – це вже зенітники, які мають досвід бойових дій на радянській техніці" – сказав Ігнат.

Топ коментарі

  • Огусто
    Американці просто шоковані нашими темпами освоювання новітньої зброї. Бо наші Воїни, не рашисти совка. Наші бійці, по перше - воюють за Неньку, по друге - а як інакше, вони просто не розуміють, по іншому вже не вміють. По третє - хто, коли не вони захистить свій дім, свою рідню, себе самого... захистять увесь цивілізований Світ.
    Слава Героям! Слава ЗСУ. Україна понад усе!
  • Fjall_Raven
    шо там той ігнат. от нада на єдиному тєлємарафєті зробить таку рубрику "спросітє у абдристовича". той реально оцінить які завгодно сроки в любих сферах науки, техніки,..... ))
  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
    не обижай люсю,у короля должен быть свой шут....Шут - лицо при дворе государя или в барском доме, в обязанности которого входило развлекать и смешить забавными выходками господ и гостей.
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