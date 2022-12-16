У Повітряних силах розповіли, скільки часу потрібно, щоб освоїти Patriot: На IRIS-T і NASAMS знадобилося кілька тижнів. Вони вже б’ють ворога зі стовідсотковою бойовою віддачею
Так відповів на запитання щодо необхідного терміну навчання фахівців для використання системи ППО Patriot спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Журналістка запитала, скільки часу потрібно українським військовослужбовцям на освоєння системи ППО Patriot, якщо стандартне навчання персоналу для її обслуговування складає близько дев'яти місяців.
"Я не хотів би анонсувати якесь навчання – йде воно чи ні, чи має сенс взагалі говорити про це. Не повинна ця інформація потрапляти у ворожі вуха. Я вам скажу на прикладі IRIS-T і NASAMS. Це сучасні комплекси, які вже ефективно б'ють ворога, фактично зі стовідсотковою бойовою віддачею. На ці комплекси знадобилося кілька тижнів, щоб наші фахівці пройшли відповідне навчання. Це не просто люди йдуть з нуля навчатися на ці комплекси – це вже зенітники, які мають досвід бойових дій на радянській техніці" – сказав Ігнат.