У Повітряних силах розповіли, скільки часу потрібно, щоб освоїти Patriot: На IRIS-T і NASAMS знадобилося кілька тижнів. Вони вже б’ють ворога зі стовідсотковою бойовою віддачею

Українські військовослужбовці за кілька тижнів освоїли управління системами протиповітряної оборони IRIS-T та NASAMS.

Так відповів на запитання щодо необхідного терміну навчання фахівців для використання системи ППО Patriot спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналістка запитала, скільки часу потрібно українським військовослужбовцям на освоєння системи ППО Patriot, якщо стандартне навчання персоналу для її обслуговування складає близько дев'яти місяців.

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"Я не хотів би анонсувати якесь навчання – йде воно чи ні, чи має сенс взагалі говорити про це. Не повинна ця інформація потрапляти у ворожі вуха. Я вам скажу на прикладі IRIS-T і NASAMS. Це сучасні комплекси, які вже ефективно б'ють ворога, фактично зі стовідсотковою бойовою віддачею. На ці комплекси знадобилося кілька тижнів, щоб наші фахівці пройшли відповідне навчання. Це не просто люди йдуть з нуля навчатися на ці комплекси – це вже зенітники, які мають досвід бойових дій на радянській техніці" – сказав Ігнат.