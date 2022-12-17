Швейцарія приєдналась до обмеження цін на російську нафту
Про це повідомив у п'ятницю уряд цієї країни, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Нові швейцарські санкції проти Росії набирають чинності з вечора 16 грудня.
Йдеться про встановлення цінового порогу для російської нафта та нафтопродуктів. Обмеження цін на нафту у розмірі $60 за барель країни ЄС узгодили 3 грудня, воно набрало чинності 5 грудня.
Рішення ЄС забороняє надавати послуги, пов'язані з перевезеннями нафти до третіх країн, якщо її вартість вища за граничну ціну.
"16 грудня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до цих заходів", – йдеться в заяві.
Швейцарія також приєдналася до санкцій ЄС щодо іранських громадян та компаній. Обмеження введено проти двох фізичних осіб, а також двох організацій, які пов'язані з виробництвом та постачанням безпілотників до Росії.
З 5 грудня країни G7, Австралія та Євросоюз ввели обмеження ціни на продаж нафти з Росії до третіх країн. Пізніше до них приєдналася Норвегія. Поріг встановлено на рівні $60 за барель.