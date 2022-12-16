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60% киян залишаються без світла. Завтра маршрути метро і трамваїв продублюють автобусами

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60% киян залишаються без світла. Завтра маршрути метро і трамваїв продублюють автобусами
Унаслідок ракетного удару по Києву станом на вечір без світла залишаються 60% киян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм київського мера Віталія Кличка.

За його словами, після ударів по критичній інфраструктурі Києва є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж.

"Третина киян - з водою та теплом. 40% - з енергопостачанням, хоча відключення енергії є", - зазначив він.

Він також наголосив, що міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло та воду всім мешканцям столиці. Енергетики працюють, щоб стабілізувати систему енергопостачання.

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"Завтра у столиці також додатково запустять автобуси, які дублюватимуть трамвайні маршрути. Крім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену", - сказав мер.

Крім того, приватним перевізникам доручили випустити більше автобусів на маршрути, які дублюють метрополітен, тролейбус, трамвай.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    кацапам
  • Drbest Good
    Держись, Киев!

    Столица это лицо страны.
    Слава Украине!
    Героям Слава!
    Смерть ворогам!
  • Voc Vox
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