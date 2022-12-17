Росія почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів, але для серйозних наступальних операцій їм не вистачає вмінь, - Череватий
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Російська Федерація почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів. Однак для наступу їм не вистачає достатніх вмінь.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За словами Череватого, якщо порівнювати з осіннім періодом, коли Росія кидала на фронт непідготовлених солдатів майже одразу після мобілізації, сьогодні ж окупанти мають якесь злагодження та пройдені елементи бойового навчання.
"Вони принаймні можуть своєю зброєю володіти та діяти у складі взводу. Тобто він (Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ. - Ред.) мав на увазі не те, що прибули якісь суперкомандос. Мається на увазі, що прибули люди принаймні з початковою підготовкою, але для серйозних наступальних операцій їм не вистачає вмінь", - відзначив Череватий.