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Росія почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів, але для серйозних наступальних операцій їм не вистачає вмінь, - Череватий

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Росія почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів, але для серйозних наступальних операцій їм не вистачає вмінь, - Череватий
Російська Федерація почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів. Однак для наступу їм не вистачає достатніх вмінь.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами Череватого, якщо порівнювати з осіннім періодом, коли Росія кидала на фронт непідготовлених солдатів майже одразу після мобілізації, сьогодні ж окупанти мають якесь злагодження та пройдені елементи бойового навчання.

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"Вони принаймні можуть своєю зброєю володіти та діяти у складі взводу. Тобто він (Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ. - Ред.) мав на увазі не те, що прибули якісь суперкомандос. Мається на увазі, що прибули люди принаймні з початковою підготовкою, але для серйозних наступальних операцій їм не вистачає вмінь", - відзначив Череватий.

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Топ коментарі

  • Victor Litarchuk
    «Війна Путіна перетворює Росію на неспроможну державу, з неконтрольованими кордонами, приватними військовими формуваннями, втікаючим населенням, моральним занепадом і можливістю громадянського конфлікту.

    І хоча впевненість західних лідерів у здатності України протистояти путінському терору зросла, зростає занепокоєння щодо власної здатності Росії вижити у війні.

    Вона може стати некерованою і опуститися в хаос".
  • Яр Холодний
    Єдине, чого боїться НАТО - безконтрольного розповзання ядерних *********** по світу, у випадку розвалу РОсії Не було-б тих боєголовок - РОсію-б давно вже "згноїли
  • Яр Холодний
    Про Китай не забувай РОсія (навіть така) - це "буфер" між Китаєм і Європою
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