Новини

Мер Риги Стакіс: Посольство Росії в Латвії тепер розташоване на вулиці Незалежності України

2 82017
Мер Риги Стакіс: Посольство Росії в Латвії тепер розташоване на вулиці Незалежності України
Посольство Росії в латвійській столиці Ризі тепер офіційно розташоване на вулиці Незалежності України, хоча понад вісім місяців опиралося зміні адреси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на мера Риги Мартіньша Стакіса.

"Прикриваючись конвенцією, російське посольство проігнорувало вимогу змінити табличку з новою назвою вулиці. Дума Риги у співпраці з міністерством закордонних справ Латвії знайшли рішення, плашку замінили", – написав Стакіс у Twitter.

"Посольство Росії розташоване на вулиці Незалежності України! #StandWithUkraine", – додав він.

Також читайте: Біля посольства РФ у Варшаві з’явилась Алея жертв російської агресії

Рішення змінити назву вулиці Антоніяс на ділянці між бульваром Калпака та вулицею Реріха міська рада Риги ухвалила ще 10 березня. Передбачалося, що протягом двох місяців на ділянці мали бути розміщені нові покажчики, а протягом одного місяця влада міста мала змінити адреси об'єктів.

Але російське посольство тривалий час ухилялось від оновлення назви вулиці, а міська влада не хотіла застосувати за це ніякі санкції, оскільки йдеться про дипломатичну місію. Для власників будівель, на яких не поширюється дипломатичний імунітет, за таке порушення передбачений штраф розміром від 10 до 150 євро.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Anton Sinelnyk 40c9e186
    Дякуємо друзі!
  • Zart Arn
    класно
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ото кацапів підіс**ли)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини