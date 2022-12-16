Держдепартамент про погрози РФ через можливе постачання ЗРК Patriot: "Байден попереджав Путіна, що США надаватимуть підтримку Україні"

Сполучені Штати попереджали Путіна про те, що надаватимуть Україні всю необхідну оборонну підтримку в разі вторгнення РФ, тож ця допомога продовжуватиметься допоки зберігатиметься необхідність.

З такою відповіддю на заяви російської сторони виступив у п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Єдина, хто чинить провокації впродовж усього цього конфлікту, це Росія. Саме Росія в цій ситуації є агресором, і давайте про це не забувати", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

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Він підкреслив, що Сполучені Штати ніколи не воювали з РФ. І зараз США роблять саме те, що президент Байден сказав Путіну: "Якщо Росія нападе на Україну, ми надаватимемо оборонну підтримку й допоможемо Україні захистити себе, її територіальну цілісність і суверенітет".

Крім того, зауважив Пател, США вжили заходів, щоби притягнути РФ до відповідальності шляхом запровадження санкцій, інструментів експортного контролю та інших заходів. Останні такі кроки були зроблені в четвер, нагадав представник Держдепартаменту США.

Він також звернув увагу, що москва заявила про список цілей, який вона вважає "законними" для нанесення ударів. При цьому, РФ б’є по мирних українських містах, цивільній інфраструктурі, житлових будинках, торговельних центрах, лікарнях, дитячих майданчиках, музеях, пологових будинках.

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"За майже дев’ять місяців цього конфлікту Росія завдала ударів по більше як 200 об’єктах, пов’язаних з енергетичною інфраструктурою України",- додав він.

У цьому зв’язку представник Держдепу підкреслив: "Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться разом з нашими союзниками й партнерами в той час, як український народ захищає власну країну від російської агресії".

Він нагадав, що попередні пакети допомоги Україні, оголошені упродовж останніх тижнів, включали засоби ППО, у тому числі передові системи NASAMS, які підтвердили свою ефективність.

Водночас, у відповідь на запитання, як ставляться США до нанесення ударів по об’єктах на російській території, представник американського відомства зауважив, що досі поки ніхто не взяв на себе відповідальності за це. Однак, за його словами, оборонна допомога, яку США надали Україні, призначена для захисту територіальної цілісності й суверенітету нашої країни, а також для оборони території, що належить Україні в її визнаних кордонах.

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"І це продовжить бути нашою політикою", - додав представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що адміністрація Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже на цьому тижні. Повідомлення викликало реакцію РФ. Російське посольство у США заявило, що розцінить передачу ракетних комплексів Україні як провокаційний крок, який "призведе до непередбачуваних наслідків". Москва також пригрозила знищенням Patriot, назвавши їх "законною ціллю".