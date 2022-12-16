Розрахунки Нацгвардії сьогодні збили дві російські ракети, - Монастирський

Розрахунки Нацгвардії України (НГУ) у п’ятницю збили дві російські ракети, які летіли в Україну.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Прикордонники постійно знаходяться під обстрілами, зокрема, у Сумській, Харківській областях. Завдяки об’єднаним зусиллям і вогневому (опору. – Ред.) нам вдається перехоплювати і збивати ракети ворога. Сьогодні, до речі, дві з цих ракет були збиті саме розрахунками НГУ, які працювали на своїх позиціях", - сказав він.

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Відповідаючи на питання щодо імовірного наступу з Білорусі, Монастирський поінформував, що українська влада надзвичайно уважно слідкує за всіма пересуваннями як техніки, так і живої сили ворога та тих сил, які знаходяться на території Білорусі.

"Працює і наша розвідка, і ми розуміємо, які напрямки є, можливо, найбільш небезпечними. І відповідно, ми готуємося до будь-яких сценаріїв", - заявив глава МВС.

Відповідаючи на питання, чиновник уточнив, що перед самим звільненням Херсону росіяни відпустили всіх, хто утримувався у СІЗО.

"Це були сотні громадян, які були затримані ще раніше, і Нацполіція спільно з силами СБУ і іншими правоохоронними органами розшукували цих громадян. Тобто, вони (росіяни. – Ред.) фактично зробили максимально для того, щоб дестабілізувати ситуацію у цьому регіоні", - зазначив міністр.

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За його словами, наразі тривають перевірки, і правоохоронці постійно виявляють колаборантів, які допомагали російській владі як утримувати, так і катувати наших людей.

"І ми з правоохоронцями абсолютно переконані, що ми виявимо всіх, хто завдавав болю нашим громадянам, у тому числі, нашим військовим", - сказав очільник МВС.