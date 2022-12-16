Угорщина хоче пришвидшити рух України в ЄС і зберегти зв’язки з Росією, - радник Орбана

Радник прем’єра Угорщини заявив, що країни Євросоюзу повинні натиснути на Єврокомісію для прийняття України в ЄС.

Будапешт виступає за прискорену інтеграцію України до Європейського Союзу. При цьому Угорщина хоче зберегти тісні зв'язки з Російською Федерацією. "Угорська позиція базується на ідеї взаємозв'язку. Тому ми не повинні відокремлювати себе один від одного", - заявив головний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, угорський уряд вважає, що Європейська комісія повинна підтримати якнайшвидше рух Києва в ЄС і вступ до блоку Сербії.

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"Ми сподіваємося, що це (членство України в ЄС. - Ред.) відбудеться якомога швидше. А країни-члени повинні тиснути на Єврокомісію, щоб прискорити цей процес", - підсумував політик.