Кулеба про Patriot для України: Остання розмова Зеленського і Байдена була "патріотичною"
В інтерв'ю Obozrevatel глава МЗС сказав, що "інформація є, але [право оприлюднити її] ми залишимо Білому дому", передає Цензор.НЕТ.
За словами Кулеби, питання Patriot — одне з найскладніших, з яким доводилося мати справу дипломатичній команді президента України.
"Можу зараз сказати лише дві речі. По-перше, остання розмова між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом була справді "патріотичною", а по-друге, нічого неможливого не буває. Все неможливе можливе, якщо ретельно, планово, по всіх напрямках над цим працювати. Але, безумовно, треба завжди чекати на офіційні повідомлення… В тому, що рано чи пізно це станеться, я не сумніваюся", — уточнив Кулеба.
Президенти України та США востаннє говорили 11 грудня. Тоді Володимир Зеленський закликав американського колегу посилити допомогу зі зміцнення та розширення ефективності ППО України.