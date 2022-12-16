Кулеба про Patriot для України: Остання розмова Зеленського і Байдена була "патріотичною"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про можливу передачу Україні ЗРК Patriot від США.

В інтерв'ю Obozrevatel глава МЗС сказав, що "інформація є, але [право оприлюднити її] ми залишимо Білому дому", передає Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, питання Patriot — одне з найскладніших, з яким доводилося мати справу дипломатичній команді президента України.

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"Можу зараз сказати лише дві речі. По-перше, остання розмова між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом була справді "патріотичною", а по-друге, нічого неможливого не буває. Все неможливе можливе, якщо ретельно, планово, по всіх напрямках над цим працювати. Але, безумовно, треба завжди чекати на офіційні повідомлення… В тому, що рано чи пізно це станеться, я не сумніваюся", — уточнив Кулеба.

Президенти України та США востаннє говорили 11 грудня. Тоді Володимир Зеленський закликав американського колегу посилити допомогу зі зміцнення та розширення ефективності ППО України.