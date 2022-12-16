Постійний терор України є сюрреалістичним, потрібно вже зараз збільшити постачання зброї для ЗСУ, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу назвав російський ракетний терор сюрреалістичним та закликав збільшити військову допомогу для ЗСУ.

"Постійний терор, який доводиться переживати і якому доводиться протистояти українцям, є сюрреалістичним. Сьогодні знову на Україну впали ракети та бомби", - заявив він, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Він додав, що українським силам необхідно передавати більше зброї вже зараз.

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"Коли ми скажемо достатньо? Ми маємо збільшити постачання зброї та зробити це зараз", - наголосив він.