Наступ на Херсон був успішним лише на 50-60%: через дефіцит боєприпасів не вдалося знищити всіх російських окупантів, - командувач ОК "Південь" генерал Ковальчук

Кінцевою метою наступу українських сил на Херсон було знищення всіх солдатів окупаційних військ на західному березі Дніпра.

Командувач ОК "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук заявив, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку був успішним лише на 50-60%, оскільки російським окупантам вдалося відступити і вони вже перекинуті на інші напрямки фронту. В інтерв'ю Sky News він також додав, що окупанти все ще можуть завдавати артилерійських ударів по правому берегу Дніпра, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Контрнаступ на південному напрямі був успішним лише на 50-60%, оскільки російські війська, що звільнилися, відтоді рушили для боротьби з українськими військовими на сході, а також все ще можуть завдавати артилерійських ударів по правому березі Дніпра", - зазначив Ковальчук.

За словами генерала, кінцевою метою наступу українських сил на Херсон було знищення всіх солдатів окупаційних військ на західному березі Дніпра. Однак через брак часу і дефіцит боєприпасів в результаті росіяни змогли відступити.

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Водночас він підкреслив, що майбутні цілі України та напрямки для наступів українських військових поки тримаються в секреті.

"Колись я обов'язково напишу мемуари, я розповім правду про те, що сталося. Сьогодні я не можу говорити зайвого, щоб не зіпсувати майбутнє", – резюмував генерал-майор.