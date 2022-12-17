Переговори можливі, але не з нацистською Росією та після визволення окупованих територій, - Зеленський

Переговори з Росією можливі після визволення окупованих територій України. Однак вони мають бути на основі поваги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю для французького телеканалу LCI .

Він зазначив, що наразі немає предмета для розмови, попри заклики третіх сторін.

"Все, що нас цікавить, - це звільнення наших власних земель, після чого нам доведеться говорити з Росією, готовою поважати свого співрозмовника і повертати те, що нам належить. Саме з такою Росією я готовий вести переговори, але не з тією Росією, яка у нас є на цей час з нацистською Росією", - заявив Зеленський.

При цьому він переконаний, що президент РФ Володимир Путін не хоче миру.

"Я не впевнений, що він готовий робити висновки з тієї трагедії, яку він завдав Україні, світу, але насамперед своєму суспільству, своїй країні. Знаю, що деякі пропонують сісти з ним за стіл переговорів, але я не бачу, про що домовлятися", - сказав Зеленський.

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