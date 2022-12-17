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Переговори можливі, але не з нацистською Росією та після визволення окупованих територій, - Зеленський

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Переговори можливі, але не з нацистською Росією та після визволення окупованих територій, - Зеленський
Переговори з Росією можливі після визволення окупованих територій України. Однак вони мають бути на основі поваги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю  для французького телеканалу LCI .

Він зазначив, що наразі немає предмета для розмови, попри заклики третіх сторін.

"Все, що нас цікавить, - це звільнення наших власних земель, після чого нам доведеться говорити з Росією, готовою поважати свого співрозмовника і повертати те, що нам належить. Саме з такою Росією я готовий вести переговори, але не з тією Росією, яка у нас є на цей час з нацистською Росією", - заявив Зеленський.

При цьому він переконаний, що президент РФ Володимир Путін не хоче миру.

"Я не впевнений, що він готовий робити висновки з тієї трагедії, яку він завдав Україні, світу, але насамперед своєму суспільству, своїй країні. Знаю, що деякі пропонують сісти з ним за стіл переговорів, але я не бачу, про що домовлятися", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна сама вирішить, коли настане час для переговорів, - посол Німеччини Фельдгузен

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Maryna Solska e862e0af
    На основі поваги? а русскіє знають що таке повага? "ссишь, значит уважаешь" це повага по-русскі.
    Намогатися добитися від них нормально поваги як між людьми буває - марна справа, вони прикинуться що все зрозуміли і каяться, щоб знову спробувати нас знищити, як тільки буде слушний момент. То ж перемовини тільки на засадах, що вони будуть боятися до усрачки порушити домовленності, бо будуть знати що розплата буде неминучою і болючою. Для цього треба бути завжди, завжди готовим і економічним і військовим шляхом надавати бомбулей, да, так як США ті ж.
  • DmitrySviridon ad49c275
    Нужно сжечь их всех, как паразитов!!!
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