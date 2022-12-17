Станом на ранок столичний Метрополітен працює тільки як укриття, рух поїздів не відновлено, - КМДА

Метро наразі продовжує працювати тільки як укриття. "Київпастранс" запустив автобуси, що частково дублюють маршрути метрополітену.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, інтервали руху на них складають 15-20 хвилин:

- маршрут № 1-М "Ст. м. "Льва Толстого" – ст. м. "Лісова"

- маршрут № 2-М "Ст. м. "Героїв Дніпра" – ст. м. "Льва Толстого"

- маршрут № 3-М "Ст. м. "Червоний Хутір" – ст. м. "Палац Спорту"

"Про відновлення руху поїздів метрополітену буде повідомлено додатково. Наразі підземні станції метро продовжують працювати винятково в режимі укриття", - йдеться у повідомленні.

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