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Ворог відводить частину своїх військ із Каховки та Нової Каховки, - Генштаб

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Ворог відводить частину своїх військ із Каховки та Нової Каховки, - Генштаб
Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому, лояльним до окупантів місцевим, пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Senator 0eaca536
    Вчера из Британии вернулись наши морские котики, типа морпехи...,туда же в Шотландию отправили новых наших хлопців...💪✊щирп дяка Борису Джонсонюку🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🔱❤️🖤🔱
  • Ryadovyi Dyvan
    Орки щось задумали. Надто нереально. Хоча, ЗСУ вміють робити чудеса. Може свинособаки розуміють що контрнаступ не витримають?
  • Bob Fayn
    по типу--будем брати Херсон а підуть у наступ на Харківщині.
    перших чмобіків кинули,як мясо, щоб дали час підготовити сили в білорусії.
    Залужний натякав про це,що 200тис.формують...знову наберуть мясо і кинуть в бій щоб стримувати ЗСУ і виснажити,ЗСУ,їх перемелять ,а от підготовлені, вже будуть йти за чмобіками, при наступі з Білорусії
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