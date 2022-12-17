Ворог відводить частину своїх військ із Каховки та Нової Каховки, - Генштаб
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Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому, лояльним до окупантів місцевим, пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму", - йдеться у повідомленні.