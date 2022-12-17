Київське метро відновило роботу (оновлено)

Київський Метрополітен відновить роботу о 7:30 17 грудня.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку, о 7:30 відновлює роботу київське метро", - написав очільник міста.

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Пізніше у КМДА повідомили, що Київський метрополітен відновив роботу після аварійного відключення електроенергії, яке спричинив черговий російський обстріл

"Поїзди наразі курсують з інтервалом вихідного дня, який становить 10 хвилин. Підземні станції також працюють як укриття під час повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.