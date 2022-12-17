Минулої доби вражено 5 районів зосередження ворога, один пункт управління та склад боєприпасів, - Генштаб

У Луганській області окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством Російської Федерації.