Минулої доби вражено 5 районів зосередження ворога, один пункт управління та склад боєприпасів, - Генштаб
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У Луганській області окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Також, за даними Генштабу, підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.