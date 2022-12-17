Ворог накрив важкою артилерією Нікопольщину, - ОВА

Російські окупаційні війська накрили важкою артилерією Червоногригорівську та Марганецьку громади Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не вщухали вночі обстріли Нікопольщини. Російські окупаційні війська накрили важкою артилерією дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку. Люди цілі", - зазначає очільник регіону.

За його словами, пошкоджені будинки та лінії електропередач.

"У інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - додає він.

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