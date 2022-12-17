Водопостачання повернули всім мешканцям Києва, половина містян вже з теплом, зі світлом - 2/3 киян, - Кличко

Водопостачання повернули всім мешканцям столиці.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, половина киян - вже з теплом.

"І ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста. З енергопостачанням наразі 2/3 киян. Але графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії - значний. І енергетики просять і надалі економити", - йдеться у повідомленні.

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