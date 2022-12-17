Підприємців, що залишилися на окупованій території Луганської області, змушують перереєструватися за законодавством РФ, - ОВА

Окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців Луганщини та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

Окупаційна влада Луганської області змушує приватних підприємців перереєструватися за законами Російської Федерації.

Окрім того, мешканці окупованої Луганщини скаржаться на наявність митного контролю з РФ. Декілька місяців тому його спростили, але лише з боку так званої "ЛНР". Зі сторони Росії перевіряючі залишилися.

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