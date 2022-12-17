Мешканцям окупованої Луганщини російська влада замість компенсації житла запропонувала оформити іпотеку, - ОВА

Замість компенсації за зруйноване житло на території так званої "ЛНР" росіяни запропонували людям іпотеку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

"Влада так званої "ЛНР" запропонувала тим, в кого зруйновано житло, оформити пільговий іпотечний кредит на придбання житла в новобудові. Тобто, зведення нових будинків нібито планують, але лише під іпотеку – ніякої компенсації. Тільки звідки населенню брати гроші, якщо майже вся промисловість на цій території або знищена, або демонтована самими росіянами", - йдеться в повідомленні.

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