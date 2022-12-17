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Мешканцям окупованої Луганщини російська влада замість компенсації житла запропонувала оформити іпотеку, - ОВА

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Мешканцям окупованої Луганщини російська влада замість компенсації житла запропонувала оформити іпотеку, - ОВА
Замість компенсації за зруйноване житло на території так званої "ЛНР" росіяни запропонували людям іпотеку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

"Влада так званої "ЛНР" запропонувала тим, в кого зруйновано житло,  оформити пільговий іпотечний кредит на придбання житла в новобудові. Тобто, зведення нових будинків нібито планують, але лише під іпотеку – ніякої компенсації. Тільки звідки населенню брати гроші, якщо майже вся промисловість на цій території або знищена, або демонтована самими росіянами", - йдеться в повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Павел Селищев 9d7d881d
    Оформляють іпотеку, а після звільнення ЗСУ цих міст вйобують в рашку. і сидять там з іпотекою🤣.
  • Michael Krishtopa 1df41f20
    Витя - производная от системы, а не корень всех бед. Как и путин. Есть среда, в ней формируются люди, как её продукт. Если у нас 500 лет война с россией, то Янукович тут лишь лепёшка говна на колесе истории.
  • Олександр Иванов
    Ви не в повній мірі уявляєте собі цей процес. В скороченому варіанті: Іпотека, ПВК Вагнер для закриття іпотеки, довідка: житлом забезпечений, кладовище №, місце№ і це якщо пощастить, бо можуть і не знайти.
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