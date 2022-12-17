Росіяни вивозять метал та обладнання з підприємства "Азот" у Сєверодонецьку, - ОВА
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Росіяни не дотримуються своїх обіцянок відновити підприємства окупованої Луганщини, а навпаки - грабують їх та розбирають на метал.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.
"Влітку росіяни випустили багато пропагандистських сюжетів щодо скорішого запуску практично зруйнованого хімічного гіганта - "Азот" у Сєверодонецьку. Нібито набирали штат.Маємо реальність – вантажівки вивозять уціліле технологічне обладнання у бік Росії. Зокрема, до Розсоші, де є аналогічне підприємство. Не пралка – цього разу похизуватися росіянам є чим", - йдеться в повідомленні.