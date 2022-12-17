Росіяни бояться за безпеку Криму, тому почали запускати дрони з Краснодарського краю, - британська розвідка

Російські військові бояться вразливості своїх позицій в тимчасово окупованому Криму й тому перенесли місця пусків іранських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) до Краснодарського краю РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані британської розвідки, опубліковані у Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

В огляді зауважується, що останніми днями російські війська активізували дальні удари по критично важливій інфраструктурі України крилатими ракетами повітряного й морського базування, а також наданими Іраном БПЛА, які запускалися з Краснодарського краю РФ. Розвідники вважають, що Росія боїться уразливості окупованого півострова.

"Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана з побоюваннями Росії щодо вразливості Криму, хоча це також зручно для поповнення запасів з імовірної точки прибуття зброї в Росію, в Астрахань", - йдеться у повідомленні.

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