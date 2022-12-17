Ворог бив по житлових кварталах Херсона, поцілили в школу та багатоповерхівки, - ОВА

Російські окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили в школу, підприємство, лінії електропередач, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 3 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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